Geldern-Veert (ots) - Am Freitag (5. Januar 2024) zwischen 11:00 Uhr und 20:00 Uhr begingen unbekannte Täter im Bereich Veert drei Wohnungseinbrüche zur Tageszeit. Sie drangen jeweils in die Räumlichkeiten ein und suchten in Schränken und Schubladen nach Beute. Anschließend entwendeten die Unbekannten Bargeld oder Schmuck aus den Wohnungen und entkamen unerkannt. ...

mehr