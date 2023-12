Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im Hochsauerlandkreis

Hochsauerlandkreis (ots)

In der Nacht von Sonntag, 22:30 Uhr auf Montag, 09:00 Uhr kam es in Meschede-Wennemen auf der Domänenstraße zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter machten sich an einem Einfamilienwohnhaus zu schaffen und wollten offensichtlich gewaltsam in das Objekt eindringen. Es blieb bei einem Versuch. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 entgegen. In Winterberg kam es von Sonntag, 17:00 Uhr bis Montag, 09:45 Uhr zu einem weiteren Einbruch. Dort drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in Geschäftsräume auf der Straße "Am Waltenberg" ein. Es wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht und diverse Gegenstände entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981-90200 entgegen.

