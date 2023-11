Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstagabend (28.11.2023) in zwei Wohnungen an der Tuttlinger Straße eingebrochen und haben Schmuck und Bargeld erbeutet. Die Täter hebelten zwischen 16.30 Uhr und 21.30 Uhr jeweils ein Fenster und eine Balkontür auf, um in die Wohnungen zu gelangen. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und stahlen Schmuck sowie Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 071189905778 entgegen.

