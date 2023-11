Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgänger schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein Schwerverletzter und mehrere Tausend Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag (28.11.2023) in der Remstalstraße. Eine 62-jährige Fahrerin eines Seat Mii fuhr gegen 17.00 Uhr die Brenzstraße in Richtung Remstalstraße. Auf Höhe der Haltestelle Nürnberger Straße übersah sie offenbar den 71-jährigen Fußgänger auf dem dortigen Fußgängerüberweg und stieß mit ihm zusammen. Ein Rettungswagen brachte den 71-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Seat entstand ein Sachschaden von zirka 2000 Euro.

