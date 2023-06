Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Zeugen nach versuchtem Einbruch in Unigebäude gesucht

Dieburg (ots)

Zwischen Montag (26.6.) und Dienstag (27.6.) haben Einbrecher offenbar versucht, gewaltsam in das Mensagebäude einer Uni in der Max-Planck-Straße zu gelangen. Ihre Hebelspuren waren am Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr an einem Fenster entdeckt worden. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Das Kommissariat 41 in Dieburg nimmt unter der Rufnummer 06971/96560 sachdienliche Hinweise zu den Tätern entgegen.

