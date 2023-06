POL-DA: Bensheim: Zeugen nach Rollerdiebstahl gesucht

Lampertheim (ots) - Am Dienstagvormittag (27.6.) hatte es eine Diebin gegen 10.30 Uhr in einem Supermarkt in der Andreasstraße auf den Geldbeutel einer älteren Dame abgesehen. Die Täterin nahm den Geldbeutel aus dem Einkaufswagen der 88-jährigen Seniorin an sich, während sie diese für kurze Zeit in ein Gespräch verwickelte. Eine Beschreibung der etwa 25 Jahre alten Unbekannten liegt vor. Sie soll 1,65 Meter groß ...

mehr