POL-DADI: Unfallflucht/ Zeugen gesucht

Ober-Ramstadt (ots)

Am Dienstag (27.06.2023) gegen 09.40 Uhr bog ein 18- jähriger PKW-Fahrer mit seinem PKW vom Steinrehweg in die Friedhofstraße ein. Aufgrund eines entgegenkommenden LKW, der in den Steinrehweg nach links abbiegen wollte, musste der PKW-Fahrer mit seinem PKW am rechten Fahrbahnrand anhalten. Der LKW streifte beim Abbiegen den wartenden PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW entstand hierbei ein Sachschaden von ca. 1200 EURO.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt (Tel: 06154/63300) in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Haas, PHK

