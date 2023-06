POL-DA: Babenhausen: Vermisste 14-Jährige wohlbehalten aufgefunden

Bensheim (ots) - Zur Steigerung der Verkehrssicherheit führten Beamte der Polizei in Bensheim am Montag (26.6.) zwischen 10 Uhr und 18 Uhr zahlreiche Verkehrskontrollen in Bensheim und Zwingenberg durch. Tatkräftige Unterstützung erhielten sie dabei durch Einsatzkräfte der Hessischen Bereitschaftspolizei. Die ...

mehr