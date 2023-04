BPOL-HH: Am Hauptbahnhof: Zwei Männer suchen Geldbörse in den S-Bahngleisen. Kollisionen durch S-Bahnschnellbremsungen verhindert.

Hamburg (ots) - Am 25.03.2023 gegen 22.00 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.56) im S-Bahnhaltepunkt Heimfeld fest. Zuvor randalierte der stark alkoholisierte Mann (2,32 Promille) laut Zeugenaussagen in einer in den Haltepunkt einfahrenden S-Bahn der Linie S 3 und zog grundlos die ...

