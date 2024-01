Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich a. R. - Verkehrsunfallflucht

Weißer Citroen beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

In der Zeit von Montag (1. Januar 2024) um 13:00 Uhr bis Donnerstag (4. Januar 2024) um 06:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen weißen Citroen. Der Wagen war an der Goldsteege abgestellt. Die Halterin stellte an der hinteren linken Tür einen frischen Unfallschaden fest und informierte die Polizei, denn der Unfallverursacher hatte sich bereits pflichtwidrig entfernt. Zeugenhinweise werden von der Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 erbeten. (ms)

