POL-HS: Kleinkraftrad Peugeot entwendet

Heinsberg (ots) - Unbekannte Täter montierten von einem Gebäude an der Stiftstraße ein etwa 16 Meter langes Kupferrohr ab und stahlen es. Die Tat wurde zwischen 14 Uhr am 1. April (Ostermontag) und 15 Uhr am 2. April (Dienstag) begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

