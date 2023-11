Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Überraschung für jungen Straftäter

Sondershausen (ots)

Am Morgen des 12.11.2023 besuchte ein, bereits polizeilich bekannter, junger Mann, die Dienstellte der Polizeiinspektion Kyffhäuser um einer Meldeauflage nachzukommen. Was dieser junge Mann nicht wusste - gegen ihn bestand ein offener Haftbefehl. Dem nicht zur Genüge führte der Mann circa 3 Gramm Marihuana und diverse Konsumutensilien mit sich. So bekam der junge Mann nicht nur eine Strafanzeige, wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, sondern darf seine Zeit fortan auch in einer Thüringer Justizvollzuganstalt verbingen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell