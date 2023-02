Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_2 - LZ1 - Trafo brennt

Werne (ots)

Um 10:42 Uhr am Dienstagmorgen wurde der Löschzug 1 Statdmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Alarm-Stichwort "FEUER_2 - Trafo brennt" zu einem vermeintlichen Trafobrand an der Straße Gewerbehof in Werne alarmiert. Die Erkundung bestätigte einen Brandgeruch im Trafohaus, jedoch kein Feuer oder Rauch. Der Energieversorger welcher ebenfalls auf Anforderung der Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, öffnete den Traforaum und schaltete diesen stromlos. Vermutlich durch einen technischen Defekt bzw. einen Wasserschaden am Dach des Gebäudes wurde der Brand im Trafohaus ausgelöst. Die Maßnahmen der Feuerwehr beliefen sich auf der Lüftung des Raumes mit dem Hochleistungslüfter. Die Straße Wahrbrink war für die Einsatzdauer von ca. 30 Minuten einseitig für den Verkehr gesperrt. Im Einsatz waren 21 Einsatzkräfte und vier Fahrzeugen, wovon nach Klärung der Lage zwei Fahrzeuge kurzfristig wieder abrücken konnten. Die Einsatzstelle wurde nach den eingeleiteten Maßnahmen an den Energieversorger übergeben.

