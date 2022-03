Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen: Multifunktionslenkräder, Navigationssysteme und Elektronikmodule aus zwei Autos gestohlen; Zeugen gesucht

Sandhausen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurden zwei BMWs aufgebrochen, die in der Röntgenstraße und in der abgestellt waren. Aus ihnen wurden die Multifunktionslenkräder, die Navigationssysteme Elektronikmodule sowie aus einem der Fahrzeuge zusätzlich auch noch die gesamte Tacho-Einheit im Armaturenbrett ausgebaut.

Der Gesamtschaden dürfte sich hierbei auf weit über 10.000.- Euro belaufen.

Nach ersten Erkenntnissen dürften die Taten zwischen 03.00-05.30 Uhr am frühen Donnerstagmorgen begangen worden sein. Ersten Hinweisen zufolge dürften zwei Tätern am Werk gewesen sein.

Ob ein Tatzusammenhang zu zwei ähnlich gelagerten Fällen in der Nacht zum Dienstag in Schwetzingen besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 oder mit dem Polizeiposten Sandhausen, Tel.: 06224/2481 in Verbindung zu setzen.

