POL-PDLU: Laserkontrollen in der Spaldinger Straße

Speyer (ots) - Am 27.08.2023, gegen 20:48 Uhr wurde in der Auestraße durch eine Streife ein Fußgänger kontrolliert, der sein Fahrrad schob. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Der 27-Jährige wurde im Anschluss aus der Maßnahme entlassen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Speyer ...

