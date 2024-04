POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.04.2024.

Peine, Hohenhameln (ots) - Täter drangen in eine Eisdiele ein. Hohenhameln, Marktplatz, 16.04.2024, 21:00 Uhr-17.04.2024, 08:00 Uhr. Die unbekannte Täterschaft wirkte gewaltsam auf ein Fenster ein und verschaffte sich somit den widerrechtlichen Zugang in das Objekt. Im Tatverlauf wurde Bargeld in einer niedrigen dreistelligen Höhe erbeutet. Die Polizei sicherte ...

mehr