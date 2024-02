Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brandstiftung und Taschendiebe

Halver (ots)

Vor der Realschule an der Humboldstraße wurden heute Nacht Mülltonnen in Brand gesetzt. Das Feuer beschädigte Fassade und Fenster der Schule. Anwohner wurden gegen 3.30 Uhr auf die mehrere Meter hochschlagenden Flammen neben dem Eingang der Schwimmhalle aufmerksam und riefen die Feuerwehr. Die löschte das Feuer. Von den einstmals drei Mülltonnen an dieser Stelle blieb nur ein Haufen Schutt übrig. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Einer 49-jährigen Frau wurde am Dienstag gegen 13 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter in der Bahnhofstraße die Geldbörse gestohlen. Sie hatte gerade zuvor noch am Automaten Geld abgehoben und ihre Handtasche während des Einkaufs mitsamt Geldbörse in den Einkaufswagen gelegt. In dem Markt wurde sie von einer Unbekannten angerempelt. Als die Kundin darauf nach ihrer Handtasche schaute, war die Geldbörse weg und damit auch diverse Papiere, Bankkarte und Bargeld. Die beschriebene "Remplerin" war auch anderen im Geschäft aufgefallen. Die Frau hatte schwarze Haare und dunkle Haut und trug olivgrüne Kleidung. Ihr Alter wird auf 25 bis 30 Jahre geschätzt. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die vor allem in Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Das passiert im Märkischen Kreis praktisch täglich. Deshalb ist der Einkaufswagen der mit großem Abstand schlechteste Platz für Wertsachen. Geschickte Diebe greifen aber auch in Außentaschen von Jacken. Wertsachen wie Geldbörsen sollten so dicht wie möglich am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell