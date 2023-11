Polizei Salzgitter

POL-SZ: Diebstahl aus Optikergeschäft

Wolfenbüttel (ots)

Am Freitagmittag begeben sich zwei bislang unbekannte Frauen in ein Optikergeschäft in der Wolfenbütteler Innenstadt und beginnen hochpreisige Brillenmodelle an sich zu nehmen und durch günstige zu ersetzen. Als eine Mitarbeiterin den Diebstahl bemerkt, flüchten die Frauen in einem grauen Auto in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beträgt 3250,00 EUR.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell