POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 02.11.2023

Polizei durchsucht nach Schusswaffen

Am heutigen Abend durchsuchten Polizeikräfte mehrere Objekte in Wolfenbüttel, u.a. die Räumlichkeiten eines Restaurants am Neuen Weg, nach scharfen Schusswaffen. Vorausgegangen waren Ermittlungen gegen den Betreiber des Lokals u.a. wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig erließ nun das Amtsgericht Braunschweig Durchsuchungsbeschlüsse für mehrere Objekte im Stadtgebiet Wolfenbüttel.

"Da es im vorliegenden Fall um den Besitz scharfer Schusswaffen geht und der Adressat unserer Maßnahmen in der jüngsten Vergangenheit schon mehrfach massiv Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen geleistet hat, war es allein aus Gründen der Eigensicherung und zum Schutz Unbeteiligter, unerlässlich, zur Durchsetzung unserer Maßnahmen Spezialkräfte aus Braunschweig miteinzusetzen." so Andreas Twardowski, Leiter des Polizeikommissariats Wolfenbüttel.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen konnte in dem Restaurant ein Schulterstück zu einer gesuchten Langwaffe und in einer Privatwohnung ein Revolver aufgefunden werden, der zur Begutachtung der kriminaltechnischen Untersuchung zugeführt wird.

