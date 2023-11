POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 01.11.2023.

Salzgitter, Baddeckenstedt (ots) - Senior in Baddeckenstedt vermisst. Seit heute 12 Uhr wird aus Baddeckenstedt ein 92-jähriger Senior vermisst. Der Mann wurde letztmalig in Baddeckenstedt in der Lindenstraße gesehen und wird wie folgt beschrieben: Ca. 175 cm, graue kurze Haare, hellbraune Jacke, graue Hose, blaue Schirmmütze, führt einen Rollator mit, auf dem sich ...

