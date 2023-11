Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 03.11.2023

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl aus Garage

Remlingen, Mühlenhof, 01.11.23, 22:00 Uhr - 02.11.23, 05:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter betraten die unverschlossene Garage des Geschädigten, welche sich neben einem Einfamilienhaus befindet und entwendeten ein hochwertiges Motorrad, ein E-Bike und mehrere elektrische, sodass ein Schaden von über 25000EUR entstand.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen unter 05331/9330.

Fußgänger von Auto erfasst

Sickte, Schöppenstedter Straße, 02.11.23, 17:50 Uhr

In Höhe der Bushaltestelle Neuerkerode kam es am frühen Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Der 20-jährige Wolfsburger stieg nach derzeitigem Ermittlungsstand aus einem dortigen Bus aus und beabsichtigte die L625 zu überqueren. Ein 53-jähriger Schöninger befuhr zu diesem Zeitpunkt die L625 in Richtung Sickte. Der junge Mann trat plötzlich in der Dunkelheit hinter dem Bus auf die Fahrbahn. Dadurch kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen beiden Beteiligten. Der Autofahrer musste zuvor an einer dortigen Ampel verkehrsbedingt halten und fuhr daher zum Zeitpunkt des Unfalls mit sehr geringer Geschwindigkeit. Der Fußgänger wurde leicht verletzt in das örtliche Krankenhaus gebracht. Der beteiligte Pkw war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000EUR.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell