Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Farbschmierer unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Hemsbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Freitagfrüh und Montagfrüh kam es zu einer Serie von Sachbeschädigungen durch Graffiti. An einer Grundstücksmauer im Ulmenweg brachte eine bislang unbekannte Täterschaft einen Schriftzug in blauer Farbe und in der Größe von ungefähr 50 cm auf 50 cm an. Rund um den Fliederweg wurden ähnliche Schmierereien an zwei Verkehrszeichen, einem Verteilerkasten und einer Sitzbank festgestellt. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Hemsbach übernahm die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Hemsbach unter der Telefonnummer 06201-71207 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell