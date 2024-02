Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Drei Personen nach Schussabgabe verletzt

Mannheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es um kurz nach Mitternacht in der Mannheimer Innenstadt in den N Quadraten vor einem Nachtclub zu einer Schussabgabe auf eine Personengruppe, die sich im Eingangsbereich des dortigen Clubs befand. Durch die Schüsse wurden eine 27-jährige Frau sowie zwei Männer im Alter von 24 und 35 Jahren verletzt. Alle Personen wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht und dort medizinisch versorgt. Lebensgefahr bestand für die Personen zu keinem Zeitpunkt.

Unmittelbar nach der Tat fuhr ein größerer PKW der SUV-Klasse eines deutschen Herstellers am Tatort vorbei in Richtung des flüchtenden Täters. Die Fahrerin oder der Fahrer dieses Fahrzeuges ist möglicherweise eine wichtige Zeugin oder wichtiger Zeuge und wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Zum genauen Tatablauf und den Hintergründen der Tat können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum dem Vorfall machen können, werden gebeten sich telefonisch unter der Nummer 0621/174-4444 zu melden.

