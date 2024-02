POL-MA: Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisierter Mann beleidigt Passanten rassistisch - Polizei sucht Geschädigte

Mannheim (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es um kurz nach Mitternacht in der Mannheimer Innenstadt in den N Quadraten vor einem Nachtclub zu einer Schussabgabe auf eine Personengruppe, die sich im Eingangsbereich des dortigen Clubs befand. Durch die Schüsse wurden eine 27-jährige Frau sowie zwei Männer im Alter von 24 und 35 Jahren verletzt. Alle Personen wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht ...

