POL-MA: Heidelberg: Farbschmierer in Neuenheim und Handschuhsheim unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh kam es zu einer Serie von Sachbeschädigungen durch Graffiti. Betroffen von den Farbschmierereien waren eine Schule, eine Hauswand und ein Stromverteilungskasten in der Mönchhofsstraße. Der gleiche Schriftzug, der überwiegend in schwarzer Farbe aufgebracht wurde, fand sich auch auf mehreren Wänden einer Schule und an einem Schuppen in der Berliner Straße. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord ermittelt nun in mehreren Fällen wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221-4569-0 zu melden.

