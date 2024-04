Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 05. April 2024, gegen 14.00 Uhr, kam es auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Oldenburg, kurz vor der Anschlussstelle Hatten, auf dem Überholfahrstreifen, zu einem Auffahrunfall. Der Unfallort befindet sich im Bereich der Gemeinde Hatten, Landkreis Oldenburg. In den Verkehrsunfall waren eine 25-jährige Fahrzeugführerin aus Oldenburg sowie ein 57-jähriger Fahrzeugführer ebenfalls aus Oldenburg involviert. Beide Fahrzeugführer wurden dabei leichtverletzt und vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den Pkw entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 15.000 EUR. Zu einer Verkehrsbeeinträchtigung ist es nicht gekommen. Ein beteiligtes Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch die beiden Beteiligten Fahrzeugführer wurden unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang gemacht. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden daher gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Ahlhorn unter Tel.: 04445-9316115 zu melden.

