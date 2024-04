POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 06.04.2024, Nachtragsmeldung

Delmenhorst (ots) - Delmenhorst: Trunkenheitsfahrt Am 06.04.2024, um 00.45 Uhr, wurde ein 37-jähriger PKW Fahrer (aus Delmenhorst) in der Nordenhamer Straße in Delmenhorst angehalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss steht. Ein Test am gerichtsverwertbaren Alkomaten ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,32 mg/l. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und ein ...

