POL-Einsatz: Führungswechsel bei der Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen

Göppingen (ots)

Am Montag, 18.12.2023, verabschiedete Anton Saile, Polizeipräsident beim Polizeipräsidium Einsatz, den Leiter der Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen, Leitender Kriminaldirektor Volker Mössinger, bei einem Festakt in den Ruhestand. Zum 01.01.2024 übernimmt Polizeidirektor Joachim Barich diese Führungsposition. Mehr als hundert Gäste aus Polizei und Lokalpolitik fanden sich in Göppingen zur offiziellen Veranstaltung ein, die vom Saxophonquartett des Landespolizeiorchesters musikalisch umrahmt wurde.

Ltd. KD Mössinger blickt auf eine mehr als 45-jährige Dienstzeit bei der Polizei Baden-Württemberg - davon viele Jahre bei der Kriminalpolizei - zurück. Seine letzte Karrierestation bei der Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen trat er im Dezember 2020 an. Während dieser Zeit übernahm Mössinger auch die Schirmherrschaft für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser Göppingen. In dieser Funktion verzichtete er gerne auf Abschiedsgeschenke und rief stattdessen zu Spenden auf, sodass am Ende ein Betrag von rund 1.100 Euro zustande kam, der den Vertreterinnen und Vertretern der Malteser übergeben werden konnte.

Mössingers Nachfolger in der Position des Leiters der Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen ist dessen bisheriger Stellvertreter, PD Joachim Barich. "Ich bin froh, mit ihm einen Kollegen an der Spitze der Bereitschaftspolizei Göppingen zu wissen, der über eine enorme Fachkompetenz und Erfahrung im Bereich größerer Einsatzlagen verfügt", betont Polizeipräsident Saile. Barich war selbst mehrere Jahre Zugführer bei der Einsatzhundertschaft Stuttgart und unter anderem bei den Vorbereitungen des polizeilichen Großeinsatzes im Rahmen des NATO-Gipfels 2009 in Kehl und Baden-Baden beteiligt. Seit April 2021 verrichtet er seinen Dienst beim Polizeipräsidium Einsatz, zuvor war er Leiter des Polizeireviers in der Theodor-Heuss-Straße in Stuttgart. "Der Kreis hat sich geschlossen: Genau hier in Göppingen war auch meine erste dienstliche Verwendung nach Abschluss der Ausbildung als Einsatzbeamter bei der damaligen 2. Bereitschaftspolizeiabteilung", so Barich.

Vita von Polizeidirektor Joachim Barich:

1985: Eintritt in den Polizeidienst

2005: Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst

2005-2009: Landeskriminalamt Baden-Württemberg

2009-2013: Leiter Polizeirevier 1 (Hauptstätter Straße), Polizeipräsidium Stuttgart

2014-2016: Leiter Führungsgruppe Direktion Reviere, Polizeipräsidium Stuttgart

2016-2021: Leiter Polizeirevier 1 (Theodor-Heuss-Straße), Polizeipräsidium Stuttgart

2016-2021: Polizeiführer "Sicherheitskonzeption Stuttgart SKS"

2021-2023: Leiter Führungsgruppe, Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen, Polizeipräsidium Einsatz

ab 01.01.2024: Leiter Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen, Polizeipräsidium Einsatz

