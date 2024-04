POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 06.04.2024

Delmenhorst (ots) - Ein geparkter Pkw wurde am Donnerstag, 04. April 2024, auf einem Parkplatz in der Franz-Schubert-Straße in Brake beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von 07:30 bis 14:30 Uhr wurden an einem blauen Audi A3 massive Schäden an der Windschutzscheibe und dem Dach verursacht. Die Spuren ließen auf eine bewusste Begehung ...

mehr