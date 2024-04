Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw auf Privatgrund in Brake beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein geparkter Pkw wurde am Donnerstag, 04. April 2024, auf einem Parkplatz in der Franz-Schubert-Straße in Brake beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von 07:30 bis 14:30 Uhr wurden an einem blauen Audi A3 massive Schäden an der Windschutzscheibe und dem Dach verursacht. Die Spuren ließen auf eine bewusste Begehung schließen.

Wer Hinweise zu möglichen Verursachern geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

