Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Wüsting

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 04. April 2024, 15:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wüsting entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Ein 59-jähriger Mann aus Hude befuhr mit einem Kleintransporter die Hauptstraße von der Bremer Straße kommend in Richtung Ortsmitte von Wüsting. In Höhe der Einmündung zur Straße "Am Klosterkiel" überholte er den Pkw mit Wohnanhänger eines 58-Jährigen aus Hude, der in dem Moment nach links in selbige Straße abbog.

Zwischen dem Transporter und dem Pkw kam es zum Zusammenstoß, nach dem beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell