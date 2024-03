POL-PPRP: Rennrad entwendet

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen am Montag (18.03.2024), zwischen 9:45 Uhr und 14:30 Uhr in eine Wohnung in der Mundenheimer Straße ein. Aus der Wohnung wurde Schmuck entwendet. Der Gesamtschaden wird derzeit auf circa 3.000 Euro geschätzt. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

