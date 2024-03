Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit Pfefferspray angegriffen

Ludwigshafen (ots)

Eine 17-Jährige war am Montagabend (18.03.2024, 20:53 Uhr) in der Buslinie 76 vom Berliner Platz nach Maudach unterwegs. Im Bus befanden sich auch zwei weibliche Jugendliche, die sich in Begleitung eines Erwachsenen befanden. An der Haltestelle "Ortsmitte" stieg die 17-Jährige aus und wurde von einer der weiblichen Jugendlichen mit einem Pfefferspray attackiert. Die 17-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Der Täterin gelang die Flucht. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell