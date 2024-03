POL-PPRP: Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) - Ein 25-Jähriger überquerte am Montagnachmittag (18.03.2024, 16:15 Uhr) einen Fußgängerüberweg in der Heinigstraße, als er von einer 67-jährigen Autofahrerin angefahren wurde. Durch die Kollision prallte der 26-Jährige auf die Windschutzscheibes des Fahrzeugs. Der junge Mann musste anschließend in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

mehr