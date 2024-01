Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Pkw in Malchin (LK MSE)

Malchin (LK MSE) (ots)

Am 13.01.2024, gegen 14:50 Uhr wurde die Rettungsleitstelle des Landkreises MSE über den Brand eines Pkw informiert. Es handelte sich dabei um einen Pkw VW Passat, der in der Lindenstr., Ecke Walter-Block-Str., in 17139 Malchin stand. Obwohl die alarmierte Malchiner Feuerwehr schnell am Brandort mit den Löscharbeiten begann, entstand Totalschaden von ca. 1500 EUR am Fahrzeug. Da der Anfangsverdacht der Brandstiftung vorliegt, kommt der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Malchin unter 03994 231-0 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle oder aber die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Mit freundlichen Grüßen Rüdiger Ochlast Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.+4939555822131

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell