POL-MK: Brand eines Altpapiercontainers

Hemer (ots) - Über einen Seiteneingang verschafften sich Unbekannte zwischen Montagmorgen, 10.00 Uhr und Dienstagmorgen, 09:40 Uhr Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Firma an der Hönnetalstraße. Aus einem Lagerraum stahlen sie anschließend ein hochwertiges Kameraset. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: ...

mehr