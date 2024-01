POL-NB: Fazit der Polizei zu den Versammlungslagen vom 11. Januar in Mecklenburg-Vorpommern

Greifswald (LK VG) (ots) - Am Abend des 10.01.24 ereignete sich gegen 21.00 Uhr in Greifswald ein Verkehrsunfall mit einem Bus der Stadtwerke, der einen hohen Sachschaden zur Folge hat. Hierbei befuhr der Bus die Schönwalder Landstraße in Richtung Hans-Beimler-Straße und wollte rechts in An der Thronpost abbiegen. Der 60- jährige Kraftfahrzeugführer verlor beim Abbiegen die Kontrolle über den Bus, kam nach links von ...

