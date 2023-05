Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei am Mittwoch aus der Carl-Euler-Straße gemeldet worden. Hier wurde ein grauer BMW beschädigt. Der Verursacher machte sich jedoch aus dem Staub, ohne den Unfall zu melden. Der Halter hatte den BMW gegen 15:30 Uhr am Straßenrand abgestellt. Als er eine viertel Stunde später zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er einen Streifschaden an der linken Fahrzeugseite fest. Offenbar war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen seinen Pkw gestoßen. Zeugen, die gesehen haben, wer den BMW touchierte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen. |elz

