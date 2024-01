Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Rothenklempenow (LK Vorpommern-Greifswald)

PHR Pasewalk (ots)

Am 12.01.2024, gegen 22:25 Uhr ereignete sich in der Ortslage Rothenklempenow ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 51-jährige deutsche Fahrerin eines PKW Audi die Ortslage aus Richtung Grünhof kommend in Richtung Löcknitz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Die 51-Jährige wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Rothenklempenow, Boock und Löcknitz aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum nach Neubrandenburg verbracht. Am PKW entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 5.000 Euro. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

