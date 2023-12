POL-BI: Polizei-Puppenbühne ist wichtiger Baustein der Verkehrsunfallprävention

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Gellershagen - Am Samstag, 02.12.2023, brachen unbekannte Täter in der Straße Splittenbrede, in Höhe Am Bültmannskrug, in mehrere Verschläge im Keller ein. Die Polizei sucht Zeugen. Eine Bewohnerin wollte am Abend gegen 23:15 Uhr Wäsche im Keller abhängen und bemerkte zunächst eine offenstehende Tür zu einem Kellerraum. Vor Ort erfuhren die Beamten, dass Kellerräume in einem ...

mehr