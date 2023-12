Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach Kellereinbrüchen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gellershagen - Am Samstag, 02.12.2023, brachen unbekannte Täter in der Straße Splittenbrede, in Höhe Am Bültmannskrug, in mehrere Verschläge im Keller ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Bewohnerin wollte am Abend gegen 23:15 Uhr Wäsche im Keller abhängen und bemerkte zunächst eine offenstehende Tür zu einem Kellerraum. Vor Ort erfuhren die Beamten, dass Kellerräume in einem Nachbarhaus ebenfalls gewaltsam geöffnet wurden. Erkenntnisse zu möglicherweise erlangtem Diebesgut liegen noch nicht vor.

Der Tatzeitraum kann derzeit nicht weiter eingegrenzt werden.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu Einbrüchen und zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

