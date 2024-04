Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Eine junge Pkw-Fahrerin hat sich am Donnerstag, 04. April 2024, gegen 15:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Dötlingen Verletzungen zugezogen.

Die 25-Jährige aus Remscheid befuhr mit einem Kleinwagen die Hauptstraße von Wildeshausen in Richtung Neerstedt. Sie kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn und nach dem Gegenlenken nach links von der Fahrbahn ab. Ungefähr in Höhe des Braaklander Wegs kollidierte sie mit einem Baum links neben der Straße. Der Kleinwagen kam auf dem Dach liegend in einem Graben zum Stillstand.

Die junge Frau wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und schließlich in ein Krankenhaus gefahren. Ihre Verletzungen wurden zunächst als schwer eingestuft. Der Kleinwagen musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

