POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 04. April 2024, 15:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wüsting entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Ein 59-jähriger Mann aus Hude befuhr mit einem Kleintransporter die Hauptstraße von der Bremer Straße kommend in Richtung Ortsmitte von Wüsting. In Höhe der Einmündung zur Straße "Am Klosterkiel" ...

mehr