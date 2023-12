LPI-J: Getuntes E-Bike bei Verkehrskontrolle festgestellt

Jena (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde die Fassade der Goethegalerie im Bereich des Ernst-Abbe-Platzes durch ein Graffiti beschädigt. Durch bislang unbekannte Täter wurde eine Wellenlinie und der Schriftzug "ACAB" mittels schwarzer Sprühfarbe in einer Gesamtlänge von ca. 45m aufgebracht. Zeugen zum Sachverhalt melden sich bitte bei der Polizei Jena unter der 03641/810 Rückfragen bitte an: Thüringer ...

