LPI-J: Sachbeschädigung durch Graffiti

Apolda (ots) - In der Zeit vom 13.12.2023, 10:50 Uhr, bis 21.12.2023, 12:30 Uhr, kam es im Bereich des Stadtzentrums von Apolda, zu einem Einbruch in ein leer stehendes Haus. Unbekannte Täter haben im Tatzeitraum die marode Eingangstür des leer stehenden Hauses mit noch derzeit unbekanntem Hebelwerkzeug aufgedrückt und Kupferrohre im Wert von 50 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

