LPI-J: Diebstahl Kupfer

Am Donnerstagabend, gegen 23:30 Uhr, wurde der Fahrer eines Renault Kangoo in der Erfurter Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei schlug der Drogenvortest des 48jährigen Fahrers positiv auf Cannabis an. Der Fahrzeugführer wurde für eine Blutentnahme ins Klinikum nach Weimar verbracht und die Weiterfahrt wurde untersagt.

