Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Festnahme nach Sexualdelikt

Delmenhorst (ots)

In Delmenhorst ist am Ostermontag, 01. April 2024, ein Mann festgenommen worden. Gegen ihn richtet sich der dringende Verdacht, eine 39-jährige Frau schwer verletzt und vergewaltigt zu haben.

Die 39-Jährige meldete sich am Abend von Ostermontag bei der Polizei und schilderte, dass sie von einem Mann vergewaltigt worden sei. Sie und ein 34-jähriger Delmenhorster hätten in der vergangenen Nacht ein Treffen vereinbart. Als sie die Tür öffnete, habe sie der 34-Jährige unvermittelt überwältigt, schwer verletzt und im Anschluss vergewaltigt. In ihrer Wohnung fanden die Beamten Beweismittel, die die Schilderungen der verletzten Frau unterstützten.

Der 34-Jährige konnte aufgrund vorliegender Informationen zweifelsfrei identifiziert werden. Er wurde noch am späten Ostermontag in seiner Wohnung aufgesucht und wegen des Verdachts der besonders schweren Vergewaltigung vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ ein Richter am Dienstag, 02. April 2024, einen Haftbefehl gegen den Delmenhorster. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell