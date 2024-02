Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots)

Heute touchierte gegen 10.30 Uhr ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen Audi in der Straße Alter Emsbürener Weg in Schüttorf einen Bus. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.

