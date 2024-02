Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Lingen (ots)

Heute um 9 Uhr kam es auf der Schüttorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Fahrer eines VW Passat querte die Fahrbahn von der Abfahrt der B213 in Richtung Kohschulten-Brücke. Hierbei übersah er eine von rechts kommende 46-jährige Fahrerin eines VW Sharan. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem sich der 34-Jährige und die 46-Jährige leicht verletzten. Beide Personen wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Kinder, zwei und ein Jahr alt, die mit im Sharan saßen blieben unverletzt. Sie wurden vorsorglich ebenfalls mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

