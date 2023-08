Polizei Mettmann

POL-ME: Jugendlicher Exhibitionist zeigt sich in schamverletzender Weise - Monheim am Rhein - 2308033

Mettmann (ots)

Am Mittwochnachmittag, 9. August 2023, soll sich ein Jugendlicher in einem Waldstück in Monheim am Rhein einer 55-Jährigen in schamverletzender Weise gezeigt haben. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 16:15 Uhr ging eine 55-Jährige mit ihrem Hund im Knipprather Wald spazieren. Hier traf sie auf einen Jugendlichen, welcher zunächst vorgab, an einem Baum zu urinieren. Anschließend habe sich der Jugendliche auf eine Bank gesetzt und sich in schamverletzender Weise gegenüber der Frau gezeigt.

Die Dame entfernte sich umgehend aus dem Waldstück und alarmierte folgerichtig die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Beamten den jungen Exhibitionisten im Umfeld nicht mehr antreffen.

Der Jugendliche soll von kleiner, dicklicher Statur und einem südländischen Erscheinungsbild gewesen sein und einen grünen Jogginganzug getragen haben. Er trug kurze schwarze Haare und sprach Deutsch mit Akzent.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen oder zur Identität des Jugendlichen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594 6350, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell